«Скоро буду, малыш»: Анастасия Решетова умилилась сыну Тимати

Телеведущая Анастасия Решетова разместила в личном микроблоге ролик с участием сына Ратмира. Мальчик прочитал стихотворение и расторгал родительницу.

Ратмир, как и его старшая сводная сестра Алиса, учит стихи с нянями и бабушкой. В свои два года мальчик умеет читать и считать. Пока его родительница решает бизнес-вопросы в Лондоне, Ратмир скучает по маме.

Ратик прочитал стихотворение о Цветике-семицветике и загадал желание, чтобы его мама скорее вернулась домой.

«Чтобы мама приехала ко мне! Скоро буду, малыш! Считаю дни», – ответила Анастасия на заявление малыша.

«Не могу, какой миленький», «Копия мамы, улыбка так это вообще», «От папы только цвет глаз», «Очень сладкий», «Да какой умничка, ну прелесть просто», «Такой он лапочка», «Улыбка бесподобна», – написали поклонники Решетовой.

Напомним, ранее бывший возлюбленный Анастасии Решетовой похвастался новой прической сына. Ратмир сходил с папой в барбершоп. Тимати обновил стрижку малышу.

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