«Не представляю свою жизнь»: Дилара намекнула на воссоединение с Моргенштерном

Буквально несколько дней назад стало известно, что рэпер Моргенштерн и его жена Дилара Зинатуллина разводятся. Эта новость для фанатов пара прозвучала, как гром среди ясного неба. Ведь со дня свадьбы пары прошло буквально полгода.

Накануне Дилара и Алишер заинтриговали поклонников. Девушка приехала к рэперу на концерт, после которого, по словам собравшихся, пара уехала вместе.

«Вчера был концерт Алишера, и я в очередной раз убедилась, что просто жить без них не могу. Наверное, это одно из тех редких мероприятий, где чувствуется запах свободы. Мой папа с самого моего детства брал на свои выступления, хоть это и был оркестр, но суть одна и та же, что музыка для меня это что-то такое родное. Такое, без чего я не представляю свою жизнь», — написала в соцсетях Дилара.

Поклонники засыпали Зинатуллину вопросами о воссоединении, но блогер не спешит на них отвечать.

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