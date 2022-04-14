«А могла бы»: Дилара резко высказалась о разделе имущества с Моргенштерном

Девушка заявила, что из этого брака ничего материального не вынесла.

На этой неделе стало известно, что Моргенштерн и Дилара все-таки разводятся. Девушка записала видеоролик, в котором рассказала, что с музыкантом они не сошлись характерами. И их семейная жизнь дала трещину сразу после свадьбы.

Журналисты тут же принялись считать совместно нажитое имущество. Ведь по закону Диларе полагается половина многомиллионного состояния Алишера.

Девушка никак этот вопрос не комментировала, но в четверг опубликовала пост в соцсетях.

«Забавно, что вы все еще думаете, что я хочу на нем навариться. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Просто потому, что это не было моей целью, я и сама зарабатываю достаточно», — написала девушка.

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