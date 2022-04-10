«Мерзко»: выбывшая участница «Холостяка» ужаснулась от происходящего на шоу

София Мацулева покинула проект, в котором двое свободных мужчин сражаются за внимание девушек.

Одна из экс-участниц «Холостяка» назвала мерзким поведение участников шоу. София Мацулева ответила, кто из оставшихся девушек является самой достойной на проекте.

Ведущий проекта приготовил семь испытаний для холостяков. Димаш Адилет и Александр Гранков должны были открыть вино без штопора, поставить палатку и закрыть чемодан с большим количеством вещей.

А после Димашу выпала честь пригласить девушек на свидание. Однако не все участницы хотели уединяться с казахским бизнесменом.

«Я не хочу такого свидания, я хочу это делать сама», – заявила Виолетта Оноприенко.

Не согласилась быть запасным вариантом и Алена Ситникова.

А после церемонии роз выбывшая София Мацулева резко высказалась в адрес Димаша Адилета.

«Мерзко. Мерзко от того, что там происходило в последние дни. Ему нужно то, что там осталось. Марина там самая достойная», — заявила Мацулева, покидая шоу.

Напомним, ранее на «Холостяке» прошла одна из самых драматичных церемоний роз. Все участницы были одеты в черные платья.

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