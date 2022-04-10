«Мерзко»: выбывшая участница «Холостяка» ужаснулась от происходящего на шоу

Одна из экс-участниц «Холостяка» назвала мерзким поведение участников шоу. София Мацулева ответила, кто из оставшихся девушек является самой достойной на проекте.
Ведущий проекта приготовил семь испытаний для холостяков. Димаш Адилет и Александр Гранков должны были открыть вино без штопора, поставить палатку и закрыть чемодан с большим количеством вещей.
А после Димашу выпала честь пригласить девушек на свидание. Однако не все участницы хотели уединяться с казахским бизнесменом.
«Я не хочу такого свидания, я хочу это делать сама», – заявила Виолетта Оноприенко.
Не согласилась быть запасным вариантом и Алена Ситникова.
А после церемонии роз выбывшая София Мацулева резко высказалась в адрес Димаша Адилета.
«Мерзко. Мерзко от того, что там происходило в последние дни. Ему нужно то, что там осталось. Марина там самая достойная», — заявила Мацулева, покидая шоу.
Напомним, ранее на «Холостяке» прошла одна из самых драматичных церемоний роз. Все участницы были одеты в черные платья.
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