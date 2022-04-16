«Смеется и плачет»: Ургант признался, как едва не совершил самую большую ошибку в своей жизни

Со своей будущей женой Натальей Кикнадзе Иван Ургант познакомился еще будучи учеником гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. По слухам, руку и сердце красавице будущий шоумен предложил еще на выпускном балу. Однако девушка не восприняла это все всерьез и их пути разошлись.

Наталья вышла замуж и родила двоих детей. А Иван сначала женился на Карине Авдеевой, а затем пять лет прожил в гражданском браке с телеведущей Татьяной Геворкян. После судьба снова свела Кикнадзе и Урганта.

«Когда я услышал, как эта девушка смеется и плачет, смотря фильм «Осенний марафон», я понял, что если я на ней не женюсь, то это будет самая большая ошибка в моей жизни», — признавался как-то Ургант.

Сейчас пара воспитывает двоих совместных дочек Нину и Валерию. А двоих детей Натальи от первого брака – Эрику и Нико также считает родными.

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