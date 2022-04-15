Дима Билан всерьез увлекся психологией

Певец Дима Билан признался, что погружен в изучение себя.

Известный вокалист Дима Билан признался в микроблоге, что постоянно старается поддерживать себя ментально.

Певец читает психологические книги и занимается познанием самого себя. В частности, сейчас его настольной книгой является труд психолога Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой».

«Много чего вычитал за эти два месяца», — поделился Дима Билан.

Он рассказал, что дистанционно знаком с Татьяной Мужицкой уже год и в восторге от ее работ. Дима Билан приурочил свой пост ко дню рождения Татьяны Мужицкой и в микроблоге написал несколько теплых слов в ее адрес.

«В вашей легкости подачи скрыт огромный фундамент ученого и профессионального подхода. В наше время, уверен, многие стали придавать большое значение собственным мыслям и реакциям, от них зависят наши действия и в целом наша жизнь! Импульс – мысль – реакция – действие. С прошедшим днем рождения! Всего вам самого наилучшего и пусть ваше солнце всегда будет заряженным!» — написал Дима Билан.

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