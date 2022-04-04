И снова Израиль: Дима Билан объявил, что покидает страну

Уже в мае артист планирует улететь из России.

Дима Билан объявил своим поклонникам, что его запланированный апрельский тур в Израиль отменяется по состоянию здоровья (недавно перенес операцию) и переносится на май.

Артист планирует побывать в Телявиве и Хайфе, с нетерпением ожидая встречи с поклонниками. Гастролировать по России он тоже намечает в конце весны.

Отметим, что Кристина Орбакайте тоже планировала в мае выступить в Израиле, где сейчас у нее пребывает мама Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми. Однако что-то пошло не так и звезда отказалась от этой поездки. Вместо нее певица выступит в московском «Крокус Сити Холле».

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