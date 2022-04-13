«Я лежала в ванне с пеной»: Дженнифер Лопес рассказала, как Бен Аффлек сделал предложение

Дженнифер Лопес готовится к свадьбе с Беном Аффлеком. Накануне звезда получила предложение руки и сердца. Бен надел на ее безымянный палец кольцо с зеленым бриллиантом, когда певица лежала в ванне с пеной.

«Вы когда-нибудь представляли себе, что ваша самая большая мечта может сбыться? В субботу вечером я была в моем самом любимом месте на земле — в ванне с пеной. И тут зашел мой возлюбленный, встал на одно колено и сделал мне предложение, — рассказала Дженнифер. – Бен вытащил кольцо и сказал: «Ты выйдешь за меня замуж?» — призналась Лопес.

Напомним, 49-летний Бен Аффлек почти 10 лет был женат на актрисе Дженнифер Гарнер. После развода экс-супруги продолжают совместно заботиться о своих троих детях: 16-летней Вайолет, 13-летней Серафине и 10-летнем Самуэле. У 52-летней Дженнифер Лопес есть 14-летние близнецы Макс и Эмма, родившиеся в браке поп-дивы с певцом Марком Энтони. Об это пишет pagesix.com.

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