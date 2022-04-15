Сонная спустилась к завтраку: Пугачева в весеннем платье из тюля щегольнула в свой день рождения год назад

В этом году Примадонна отпразднует день рождения в Израиле, а в прошлом — веселилась в замке в деревне Грязь.

Алла Пугачева уже больше месяца не появлялась в своем подмосковном замке в деревне Грязь. Шоумен Максим Галкин увез певицу с двойняшками Гарри и Лизой в Израиль. Свое 73-летие артистка отметит вдали от родины. Сайт Teleprogramma.pro вспомнил, как Примадонна отгуляла день рождения в прошлом году.

С самого утра именинницу в гостиной особняка поджидали домочадцы: они приготовили для Аллы подарки — шикарные букеты цветов, самодельные открытки. Двойняшки даже выучили стихи и спели для мамы песенку, едва не растрогав ее до слез. Ну а няня Гарри и Лизы — Оксана — испекла для именинницы пироги по рецепту из детства певицы. Все утро помощница Примадонны хлопотала на кухне у плиты, провозившись с тестом.

Алла Пугачева спустилась к завтраку в легком струящемся платье из тюля с пышной юбкой и рукавами-фонариками. Спросонья она спешила проводить двойняшек в школу и не успела нанести макияж, показав чистое лицо без косметики. Отправив двойняшек в элитную гимназию, певица полакомилась пирожками на кухне, восхитившись кулинарным талантом нянечки Оксаны, которая сумела угодить Примадонне.

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