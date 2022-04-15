«Не была интересна как актриса»: Адабашьян обвинил Хаматову в отказе от благотворительности

Заслуженный деятель искусств России Александр Адабашьян обвинил актрису Чулпан Хаматову в том, что она, как он думает, всегда презирала звание народной артистки, раз позволила себе такие высказывания.

«Она мне никогда не была интересна как актриса, а уж тем более ее политические взгляды мне безразличны. Но это ее решение. Бог с ним, что ж теперь. Бросила благотворительную деятельность, которой всегда гордилась, значит, не это было для нее главным. Пусть теперь Чулпан занимается тем, чем она хочет заниматься в Латвии». Александр Адабашьян

Как отметил Адабашьян, Хаматовой вдруг стало стыдно за звание народной артистки. Он не понимает, как в таком возрасте может резко возникнуть ощущение стыда. Сам он считает, что ему очень повезло жить в России, сообщает МК.ru.

Напомним, что Чулпан Хаматова заявила о намерении отказаться от звания народной артистки России. Она назвала высокое призвание – бредятиной.

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