«Какая-то бредятина»: Чулпан Хаматова отмахнулась от своего высокого актерского звания

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова, сбежавшая из России в Латвию, благополучно устроилась на чужбине и продолжает общаться с местной прессой. На днях артистка дала интервью латвийскому телеканалу, от заявлений в котором взбудоражилась российская творческая общественность.

В свете бегства Хаматовой из родной страны пошли разговоры о том, чтобы лишить ее почетных званий. Чулпан отреагировала на это – оказалось, она не ценит свой статус народной артистки. Актриса заявила, что запрещает ее так именовать на официальных мероприятиях.

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам», — процитировал Хаматову «СтарХит».

Звание народной артистки России Чулпан Хаматова получила в 2012 году. Еще раньше, в 2004-м, ей был присвоен статус Заслуженной. Его вручает президент страны.

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