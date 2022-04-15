«Возможность наслаждаться своими детьми»: Пригожин – о скрывшейся в Израиле Пугачевой

Второй месяц Алла Пугачева и Максим Галкин живут в Израиле. Они улетели туда вскоре после начала украинской кампании и собираются жить на Земле Обетованной как минимум до лета – в июне у Галкина здесь пройдет концертный тур.

Многие звезды, оставшиеся в России, высказались об отъезде легенды эстрады из России. Поделился точкой зрения на это и продюсер Иосиф Пригожин. Он рассказал ее Telegram-каналу «Звездач».

«Алла Борисовна Пугачева доказала популярность и востребованность своим трудом. Сегодня у нее появилась возможность наслаждаться своими детьми. Где она хочет это делать — это ее личное право», — цитирует канал продюсера.

Поселились, напомним, Галкин и Пугачеве на вилле в Кесарии. По слухам, они арендуют ее почти за миллион рублей. Здесь же звездные родители подыскивают школу для Лизы и Гарри, а примадонна отметит свой 73-й день рождения.

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