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«Первая семейная поездка»: Макеева с мужем, пасынком и его подругой отправилась в мини-путешествие

Семья направилась в Санкт-Петербург.

«Первая семейная поездка»: Макеева с мужем, пасынком и его подругой отправилась в мини-путешествие
Анастасия Макеева, Роман и Андрей Мальковы. Фото: соцсети

Долгожданное женское счастье актриса Анастасия Макеева обрела в четвертом браке. В прошлом году звезда театра вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова. Его старший сын – 17-летний Андрей решил жить с отцом и мачехой в Москве. С недавних пор он встречается с девушкой по имени Ульяна.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Накануне все вместе они отправились в Санкт-Петербург, где у актрисы намечен спектакль. Об этом Анастасия Макеева рассказала в своем телеграм-канале

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева с мужем, пасынком и его подругой. Скриншот: t.me/MakeevaNasty

«Первая семейная поездка. Едем в Питер. Наша культурная программа – «Онегин». Классика в ярком исполнении талантливых артистов. И мне приятно быть причастной к образовательному процессу Андрея и его подруги. А вообще играть в 40 Татьяну Ларину – почетно. Есть еще порох в пороховнице», — написала Макеева.

Напомним, недавно Роман Мальков записал видеообращение к своим детям, которых его экс-жена Светлана Малькова тайно увезла из Словении в США.

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