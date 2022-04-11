«Дети посмотрели и посмеялись»: Малькова назвала мужа Макеевой шутом

Несколько дней назад Роман Мальков записал видеообращение, адресованное своим детям. Муж Анастасии Макеевой уверяет, что его бывшая жена не позволяет наследникам выходить с ним на связь.

Недолго думая, Светлана Малькова дала свой ответ на все происходящее.

«Ром, мы знали, что ты шут… но не настолько… Надеюсь, после этого обращения ты отстанешь от Анютки и прекратишь ее мучить. Дети посмотрели и посмеялись. Да, к сожалению твоя репутация, благодаря твоей актрисе, превратилась в лицемерного шута! Хватит уже позориться! Вспомни свои слова, прошлое можно легко забыть… Следуй своим правилам», — написала в своем телеграм-канале Малькова.

Напомним, в середине марта Светлана Малькова с тремя детьми уехала жить в США.

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