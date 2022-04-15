«Кого-то волнует их барахло?»: Лопырева назвала цирком отказ люксовых марок в обслуживании россиянок

Модные дома один за другим ставят препятствия покупательницам из России.

Недавно модный дом Chanel решил больше не продавать вещи и аксессуары россиянкам. Некоторых российских модниц такой поворот событий возмутил, а другие решили устроить флешмоб, публично изрезав дорогостоящие сумки. Так, Виктория Боня перед камерой искромсала аксессуар за 477 тысяч рублей.

Накануне за такой же запрет выступили модные дома Celine, а также LVMH. Своим мнением по этому поводу поделилась модель Виктория Лопырева.

«Неужели кого-то сейчас волнует их барахло? Цирк. Что думаете по этому поводу? Переживаете? Будете покупать их шмот?», — написала Лопырева в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее певица и модель Анна Калашникова, а также многие другие селебрити решили прожать свои сумки Chanel, а вырученные средства передать на благотворительность жителям Донбасса.

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