Все серьезно: Саша Стоун познакомил Валю Карнавал со своей семьей

Блогеры стали встречаться после участия в шоу «Звезды в Африке».

Исполнительница Валя Карнавал была приглашена на праздник своего бойфренда Саши Стоуна, где присутствовали и родители знаменитости.

Напомним, недавно участник проекта «Звезды в Африке» Саша Стоун признался, что хотел бы создать семью со своей новой девушкой. К слову, ею стала бывшая возлюбленная Егора Крида — Валя Карнавал.

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Свои серьезные намерения Саша Стоун подтвердил знакомством Вали со своими родителями. На днях Стоун отметил 23-летие. На праздновании дня рождения Саши были мама и девушка знаменитости. Об этом блогер сообщил в своих социальных сетях.

Валя Карнавал приготовила сюрприз для возлюбленного. Торт со свечками, шары и фейерверки ждали Сашу Стоуна в его день рождения. Сам Стоун преподнес огромный букет красных роз для матери в благодарность за подаренную жизнь.

Напомним, ранее Валя Карнавал и Саша Стоун впервые вышли в свет в качестве пары. Блогеры держались за руки на презентации обновленной платформы Rutube. Поклонники пары порадовались за знаменитостей. А Валя и Саша забыли своих прежних партнеров, с которыми расстались не так давно.

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