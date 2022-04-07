Вместе на ковровой дорожке: Валя Карнавал и Саша Стоун держались за руки во время первого официального выхода в качестве пары

Блогеры влюбились друг в друга во время съемок шоу «Звезды в Африке».

Возможные отношения участников второго сезона проекта «Звезды в Африке» Вали Карнавал и Саши Стоун обсуждаются уже около месяца. И только сейчас знаменитости подтвердили свой роман совместным выходом в свет.

Блогеры появились на презентации по случаю обновления RuTube в московском Планетарии. При этом Валя и Саша держались за руки и мило разговаривали друг с другом на светском мероприятии. Сообщили peopletalk.ru.

Отметим, что второй год подряд бурно обсуждается личная жизнь звезды TikTok Вали Карнавал. На съемках клипа Егора Крида «Девочка с картинки» у артистки завязался роман с бывшим участником Black Star.

Однако официального подтверждения отношений Карнавал и Крида не было. Зато Егор Крид написал целый альбом о расставании с Валей Карнавал и даже нашел похожую девушку для съемки клипа о неудачном романе.

Напомним, ранее новый возлюбленный Вали Карнавал — Саша Стоун — рассказал о желании создать семью со своей новой девушкой.

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