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«Пугачева не выходит гулять»: продюсер рассказал о замкнутом образе жизни Примадонны в Израиле

Как отметил собеседник, семья российской звезды эстрады постоянно находится в Хайфе.

«Пугачева не выходит гулять»: продюсер рассказал о замкнутом образе жизни Примадонны в Израиле
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Близкий к семье певицы Аллы Пугачевой продюсер рассказал о жизни Примадонны в Израиле, где она находится со своей семьей уже больше месяца.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

«Они в Хайфе постоянно живут, насколько я знаю. Пугачева не выходит гулять, только около дома прогуливается, в какие-то общественные места практически не выходит».

Продюсер близкий к Алле Пугачевой

Как отметил продюсер, в городе живет большая русская диаспора. Если Пугачевой нужны какие-то услуги, то к ней приходят на дом. Делают маникюр и педикюр. Максим Галкин ездит почти каждый день на велосипеде.

Как отметил продюсер, Хайфа – город не тусовочный. Пугачева против, чтобы Галкин часто отлучался из дома. Стоило ему недавно дойти одному до парикмахерской, как он уже сболтнул лишнее, что стало известно многим, сообщает МК.ru.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин уже второй месяц находятся в Израиле. В Россию они возвращаться не спешат.

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