«Один Галкин за границей. И что теперь?»: Евгений Петросян высказался о коллегах, сбежавших из России

Известный юморист Евгений Петросян встал на защиту артистов, оставшихся дома на фоне событий, происходящих в мире.

Писатель-юморист, телеведущий и артист юмористического жанра, 76-летний Евгений Петросян, дал понять, что его очень задевают публичные высказывания о коллегах.

Он записал видеообращение, в котором призвал не отзываться о юмористах пренебрежительно. Евгений Петросян уверяет, что далеко не все они уехали из России на фоне событий, происходящих в мире.

«Нельзя говорить обо всех юмористах, что вот они уехали, не переживают за свою страну, вот они, дескать, нехорошие люди, вот они себя показали так нехорошо. Это что происходит у нас? Это безобразие, я вам скажу, так говорить!» — возмутился Евгений Петросян.

Он напомнил, что уехало ничтожно маленькое количество человек, а большинство, и он в том числе, остались и продолжают работать и радовать своих поклонников в России.

«Во-первых, уехало полтора юмориста. Я не знаю, Урганта можно назвать юмористом? Он вообще-то шоумен. И слово «юморист» ассоциируется совершенно с другими людьми. И говорят, он уже вернулся. Один Галкин за границей. Ну и что теперь?» — заявил Евгений Петросян.

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