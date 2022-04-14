Новости шоу-бизнеса: Нетребко готовится выступить на европейской сцене, Пугачева и Галкин оказались никому не интересны в Израиле, Меладзе закрыл «ВИА Гру»

Когда Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену, почему Алла Пугачева и Максим Галкин никому не интересны в Израиле и каких провокаций опасаются российские артисты за границей — в нашем традиционном дайджесте новостей от 13 апреля.

Нетребко вернули в списки выступающих в Европе

После скандального заявления Анны Нетребко певица, похоже, реабилитирована на европейской сцене. Уже сейчас она анонсировала в социальных сетях свое выступление 25 июля в Мадриде на фестивале Universal Music Festival. Хотя ранее один за другим театры отказывались с ней сотрудничать.

Меладзе закрыл «ВИА Гру»

Продюсер и создатель группы «ВИА Гра» Константин Меладзе принял решение о ликвидации коллектива. Герлз-бэнд был образован в 2000 году в Киеве и считался одним из самых успешных русскоязычных проектов своего времени.

Хаматова пренебрегла званием народной артистки

Эмигрировавшая в Латвию Чулпан Хаматова дала интервью местному телеканалу. В нем актриса заявила, что не дорожит своим званием народной артистки России и легко попрощается с ним, если надо. Более того, сам факт существования звания она назвала «бредятиной».

Пугачева и Галкин никому не интересны в Израиле

Скрывшиеся в израильской Кесарии Алла Пугачева и Максим Галкин живут на Земле обетованной обычной, а не звездной жизнью. Поскольку пару здесь практически никто не знает – их жизнь никому не интересна. В Израиле свои звезды и свое искусство, и нынешние поколения, можно сказать, уже и не знают, кто такая Пугачева.

Между тем, Галкин собрался выступить с концертами в Израиле в июне. И уже успел пожаловаться, что, мол, билеты плохо продаются.

Петросян высказался о сбежавших за рубеж коллегах

Евгений Петросян написал видеообращение в защиту уехавших за границу коллег. Он дал понять, что его очень задевают публичные высказывания о коллегах. Сатирик просит не отзываться о сбежавших негативно.

«Это что происходит у нас? Это безобразие, я вам скажу, так говорить!» — разошелся юморист.

Звезды боятся провокаций за границей

В неспокойное на планете время, когда русских людей и звезд травят за границей, отечественные знаменитости опасаются провокаций. Юрий Лоза, Эдгард Запашный, Прохор Шаляпин единогласно считают, что сейчас не самое лучшее время для иностранных гастролей.

В настоящее время, к слову, по США гастролирует Нурлан Сабуров. На его примере публика показала, как алчет «наказать» российских звезд за молчание или четкую позицию по Украине.

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