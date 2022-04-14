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Авербух вспомнил, как забрал сына Арзамасовой из роддома, и раскрыл его прозвище

Фигурист признался, что они планировали назвать кроху другим именем. Но в итоге он зовет его даже не Львом.

Авербух вспомнил, как забрал сына Арзамасовой из роддома, и раскрыл его прозвище
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети актрисы
Илья Авербух является известным фигуристом. Он завоевал серебро на Олимпийский играх в Солт-Лейк-Сити, а потом — ряд медалей на других соревнованиях. Теперь спортсмен создает красочные постановки на льду. Он режиссер и хореограф. Авербух является постановщиком на шоу «Ледниковый период». А не так давно он обрел счастье в личной жизни. Фигурист женился на Лизе Арзамасовой.Роман с актрисой из «Папиных дочек» Илья сначала скрывал. Однако большая разница в возрасте им не мешает. Спортсмен признается, что его жена ломает стереотипы. Она не устраивает истерики и не ругается с ним. А в прошлом году у пары родился сын, которого назвали Львом. Авербух в новом интервью признался, что имя они выбрали другое но потом передумали.

«Я познакомился в роддоме с Марком, а через несколько дней забрал домой Левушку… Пока Лиза была беременна, мы с ней долго думали, выбирали. Остановились на имени Марк. Лиза родила, я заехал в роддом, поцеловал ее и Марка и уехал в Нижний Новгород ставить церемонию к 800-летию города.

По дороге обратно я понял, что с именем что-то не так. И всплывает другое имя — Лев. Во-первых, он родился под знаком Льва, во-вторых мне нравится отчество Львович (мой дедушка был Марк Львович). Оставалось только с женой посоветоваться», —рассказал фигурист.

Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети актрисы

Примечательно, что Илья в итоге дал малышу прозвище. Он называет его ласково Солнышко. А вот Арзамасова всегда подписывает фото с ним — Левушка. Родители отметили, что любят кроху, радуются его достижениям и пока не думают, кем он станет, и не ищут в нем задатки спортсмена, пишет журнал «7 дней».

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