Авербух вспомнил, как забрал сына Арзамасовой из роддома, и раскрыл его прозвище

больше по теме Лева уже с прической: Арзамасова без макияжа запечатлелась с подросшим сыном Авербуха Актриса поделилась трогательным фото с наследником.

«Я познакомился в роддоме с Марком, а через несколько дней забрал домой Левушку… Пока Лиза была беременна, мы с ней долго думали, выбирали. Остановились на имени Марк. Лиза родила, я заехал в роддом, поцеловал ее и Марка и уехал в Нижний Новгород ставить церемонию к 800-летию города. По дороге обратно я понял, что с именем что-то не так. И всплывает другое имя — Лев. Во-первых, он родился под знаком Льва, во-вторых мне нравится отчество Львович (мой дедушка был Марк Львович). Оставалось только с женой посоветоваться», —рассказал фигурист.

Примечательно, что Илья в итоге дал малышу прозвище. Он называет его ласково Солнышко. А вот Арзамасова всегда подписывает фото с ним — Левушка. Родители отметили, что любят кроху, радуются его достижениям и пока не думают, кем он станет, и не ищут в нем задатки спортсмена, пишет журнал «7 дней».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!