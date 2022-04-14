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«Ему повезло»: Кейт Миддлтон рассказала о своих отношениях с принцем Уильямом

В этом году герцоги Кембриджские отметят 11 годовщину семейной жизни.

«Ему повезло»: Кейт Миддлтон рассказала о своих отношениях с принцем Уильямом
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали супругами 29 апреля 2011 года. До дня свадьбы они встречались почти десять лет. А познакомилась пара будучи студентами Шотландского университета.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Однажды у Кейт спросили, считает ли она, что ей просто повезло встретиться с королевским наследником.

«Это ему повезло со мной», — с улыбкой ответила Миддлтон, которую цитирует в своей книге Клаудия Джозеф «Кейт Миддлтон: будущая принцесса».

Герцоги Кембриджские
Герцоги Кембриджские. Фото: Global Look Press

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей – принцев Джорджа и Луи, и принцессу Шарлотту.  Об этом пишет ОК!.

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