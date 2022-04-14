«Зло не может прикинуться добром»: уехавшая в Европу Рената Литвинова выступила с заявлением

Из России актриса уехала более месяца назад.

Более месяца назад актриса и режиссер Рената Литвинова уехала из России. Она перемещается между Францией и Бельгией. В Париже у блондинки есть квартира, а в Антверпене живет и учится ее единственная дочь Ульяна.

Накануне Рената переполошила фанатов. Она сделала пугающее заявление из больничной палаты.

«С нами случилась беда, но мы должны сохранять себя и помнить, что зло никак не может прикинуться добром», — сказала Литвинова.

Напомним, ранее стало известно, что в Европе у Ренаты есть богатый покровитель. Он не только задаривает актрису дорогими подарками, но и готов исполнить любой ее каприз. Например, открыть двери дорогого ресторана в любое время.

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