«Позорище»: россияне разнесли онлайн-тренинги Собчак за 600 тысяч рублей

Так называемая журналистка Ксения Собчак три месяца назад выпустила скандальное интервью с коучем Еленой Блиновской. Уж какие только эпитеты светская львица не использовала в адрес автора «Марафона желаний».

Собчак обвинила Блиновскую чуть ли не в мошенничестве, настаивая на том, что та зарабатывает баснословные деньги на наивных россиянах. Мол, Елена — «инфоцыганка», не несите ей деньги, господа.

Но на фоне мировых событий материальная жизнь Собчак дала трещину. И первое, что сделала эта женщина, — учредила собственный курс онлайн-тренингов. Как говорится, ничего личного — просто бизнес.

Цены — космические. Три тарифа на выбор: базовый — за 11 900 рублей, продвинутый — за 40 тысяч рублей, а также великий и могучий VIP — за 600 тысяч рублей. И то, стать VIP-ом смогут не все, а исключительные 10 человек.

То есть за эти деньги сбежавшая из России Собчак и ее компания собираются рассказывать людям, как надо жить.

Пользователи, разумеется, приняли новость в штыки. В Интернете пишут вот такие комментарии:

«В стране кризис, а она 600 тысяч требует», «Людям жрать нечего, а она пошла обирать народ», «Израиль сам себя не оплатит, конечно», «Вот такая у нее журналистика: сначала раскритиковать Блиновскую, а потом сделать то же самое. Позорище!»

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.