Желания не сбываются? Елена Блиновская погрязла в убытках на миллионы рублей

На днях автор популярного марафона по исполнению желаний Елена Блиновская перебралась в Дубай. По словам блогера, она даже не подозревала, что имеет резидентство в этой стране.

А между тем, стало известно, что ее главное детище – «Марафон желаний» погрязло в убытках. Как пишет «Комсомольская правда», «бизнес одиозной марафонщицы оформлен на мужа Алексея: ему принадлежат две компании с одинаковым названием «Подари мечту» — одна в Белгороде, другая в Московской области. Именно они занимаются марафонами желаний. И обе в прошлом году сработали в минус. Так, ООО из Белгорода показала убытки на 3,9 млн рублей, фирма из Подмосковья — на 17 млн.

«Что примечательно, в обеих фирмах есть выручка на общую сумму 38 млн рублей. А прибыли нет. Такие истории — это всегда триггер для налоговой службы: исправно ли платятся отчисления, или компания скрывает реальную прибыль? Любой бухгалтер вам скажет, что лучше свести прибыль к нулю, а если у тебя постоянные убытки — иди банкроться», — отметил юрист Михаил Алексеев.

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