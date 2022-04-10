«Нам всем сейчас нелегко»: Ксения Собчак высказалась о том, как сохранить адекватность

Ксения Собчак, на днях вернувшаяся из Израиля, рассказала в соцсети о том, чем занята сейчас. Звезда объяснила также, что переносила свои мероприятия и выступления по уважительным причинам, о которых расскажет позже.

«Привет, дорогие мои. Я в Москве. Разгребаю завалы в делах. Потрясло нас прилично. Все эти переносы мероприятия были не просто так. Когда-нибудь расскажу. Интересно наблюдать за тем, как проявляются люди в разных ситуациях. Но нам всем сейчас нелегко. Неважно, ты за или против, уехал или остался, говоришь или молчишь», — высказалась Ксения Собчак.

Кроме этого, светская львица дала совет поклонникам, как не начать разрушать себя в трудной ситуации.

«Старайтесь каждый день возвращать себе немного той, «обычной жизни». Бывать на природе и менять обстановку вокруг себя. Это помогает восстановить силы и сохранить адекватность», — добавила Ксения Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак рассказывала, что в эти выходные улетела из Москвы на съемки, признавшись, что скучает по сыну Платону в разлуке.

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