На Марка совсем не похож! Как сын Авербуха от Арзамасовой поменял имя

Илья Авербух признался, что изначально они с Лизой называли наследника совсем не Левушкой.

Фигурист Илья Авербух рассказал любопытную историю про своего сына Льва. Оказывается, еще в пору беременности Лизы Арзамасовой звездная чета твердо решила, что их наследника будут звать Марком.

И первые дни, пока актриса была с малышом в роддоме, счастливые родители так и звали мальчика. Но потом Илья Авербух вдруг понял, что имя не подходящее.

«Лиза родила, я заехал в роддом, поцеловал ее и Марка и уехал в Нижний Новгород», — рассказал 7days.ru спортсмен.

По дороге обратно Авербух произносил в уме имя своего младшего наследника и понял, что не подходит оно сыну! А вот Лев — очень даже.

«Во-первых, сын родился в августе, под знаком Льва. Во-вторых, мне очень нравится отчество — Львович», — поделился Илья Авербух.

С новой идеей он приехал в роддом за женой и ребенком. Арзамасова с восторгом приняла предложение мужа.

Илья Авербух, глядя на своего сына, теперь совершенно точно понимает, что это точно не Марк, это Лев!

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