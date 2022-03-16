«Люди должны оставаться людьми»: жена Костюшкина объяснила, почему ее муж не простит долг Монеточке

Как отметила Юлия, все должно быть честно и справедливо.

Жена музыканта Стаса Костюшкина Юлия в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что их семья на намерена прощать долг певице Лизе Монеточке, которая пожаловалась на тяжелое финансовое положение.

«Я впервые слышу, что ей нечем платить своей команде. Решение за моим мужем. Все должно быть справедливо и честно. Она должна была думать, когда воровала музыку нашей песни». Юлия Костюшкина

По словам Юлии Костюшкиной, ее муж — неконфликтный человек. «Мы не машем шашками. Можно было спокойно все решить. Договориться. Но девушка оказалась пафосная и звездная вместе со своей командой. Мы были посланы ей. Нам сказали: «Вы вообще кто?» Теперь все начинают сваливать на обстоятельства в нашей стране. Никому не просто, тяжело всем. Ты не воруй, Монеточка», — заявила Юлия Костюшкина.

Как добавила Костюшкина, эта история — защита авторских прав. «Музыка была не ей создана, а моим мужем. Это его авторское право, его детище. Она на этом немало зарабатывала. Люди всегда должны оставаться людьми. Можно было спросить разрешение. Даже дуэт с Костюшкиным сделать, но она пошла другой дорогой», — заявила жена Костюшкина.

Напомним, что Стас Костюшкин подал в суд на Лизу Монеточку из-за плагиата аранжировки песни «Женщина, я не танцую». Экспертиза подтвердила наличие заимствования.

Монеточка должна выплатить музыканту 900 тысяч рублей. Правда, точка в этой истории еще не поставлена. Следующее заседание суда пройдет в середине апреля.

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