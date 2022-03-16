«Не знаю, чем платить штраф Стасу Костюшкину»: Лиза Монеточка пожаловалась на безденежье

Как отметила исполнительница, она потеряла почти половину доходов от изменения курса рубля.

Певица Лиза Монеточка в «Телеграме» пожаловалась поклонникам на свое бедственное положение. Ее заработки за последний месяц упали примерно на сорок процентов из-за изменений курса рубля.

По словам Лизы Монеточки, экономический кризис коснулся ее в первую очередь. Компании, с которыми она сотрудничала, либо покинули Россию, либо сократили свою деятельность. Их руководители убрали певицу из своих планов.

«Не знаю, чем платить зарплаты своей команде, не знаю, чем платить штраф Стасу Костюшкину. Из-за этой ситуации я, конечно, очень сильно экономлю». Лиза Монеточка

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Напомним, что Стас Костюшкин подал в суд на Лизу Монеточку из-за плагиата аранжировки песни «Женщина, я не танцую». Экспертиза подтвердила наличие заимствования. Монеточка должна выплатить музыканту 900 тысяч рублей. Правда, точка в этой истории еще не поставлена. Монеточка сменила место жительства. Слушания состоятся в Москве в середине апреля.

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