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«Я наблюдала за всем этим»: Клава Кока рассказала о своих отношениях с Моргенштерном

На днях стало известно, что рэпер разводится.

«Я наблюдала за всем этим»: Клава Кока рассказала о своих отношениях с Моргенштерном
Клава Кока. Фото: Global Look Press

Моргенштерн разводится со своей женой Диларой Зинатуллиной. Свадьбу пара сыграла в августе прошлого года, а после перебралась жить в Дубай. О разводе на днях сообщила Дилара.

Моргенштерн и Дилара
Моргенштерн и Дилара. Фото: соцсети

После этой новости в Сети вспомнили знаменитый поцелуй Моргенштерна и Клавы Коки в их совместном клипе. Артистка решила объяснить фанатам, что с рэпером ее связывают только рабочие отношения.

Клава Кока и Моргенштерн
Клава Кока и Моргенштерн. Фото: стоп-кадр из клипа

«Мне очень нравилась пара Алишер-Дилара. Причем наше общение с Моргеном началось, когда они встречались, потом они расставались, затем снова сошлись. Я наблюдала за всем этим. У нас с Алишером не было любовных отношений. Не знаю, что будет с ребятами дальше», — рассказала Клава Кока фанатам в соцсетях.

Напомним, роман Дилары и Моргенштерна длился четыре года, а тамадой на их свадьбе в советском стиле была Ксения Собчак.

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