«Я наблюдала за всем этим»: Клава Кока рассказала о своих отношениях с Моргенштерном

Моргенштерн разводится со своей женой Диларой Зинатуллиной. Свадьбу пара сыграла в августе прошлого года, а после перебралась жить в Дубай. О разводе на днях сообщила Дилара.

После этой новости в Сети вспомнили знаменитый поцелуй Моргенштерна и Клавы Коки в их совместном клипе. Артистка решила объяснить фанатам, что с рэпером ее связывают только рабочие отношения.

«Мне очень нравилась пара Алишер-Дилара. Причем наше общение с Моргеном началось, когда они встречались, потом они расставались, затем снова сошлись. Я наблюдала за всем этим. У нас с Алишером не было любовных отношений. Не знаю, что будет с ребятами дальше», — рассказала Клава Кока фанатам в соцсетях.

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Напомним, роман Дилары и Моргенштерна длился четыре года, а тамадой на их свадьбе в советском стиле была Ксения Собчак.

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