«Вызывает раздражение»: мать экс-мужа Хаматовой прокомментировала ее эмиграцию

Ольга Волкова считает, что ее внучка не пропадет с Чулпан Хаматовой в Латвии.

Бывшая свекровь Чулпан Хаматовой актриса Ольга Волкова высказалась об ее отъезде в Латвию. Напомним, звезда эмигрировала из страны с тремя дочками — несовершеннолетней Ией и взрослыми Асей и Ариной. Последняя является внучкой звезды фильма «Забытая мелодия для флейты», наследницей ее сына Ивана Волкова.

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«Процитируйте меня: в России любят людей на кладбище. Только там ими восхищаются. А когда человек хоть чем-то отличается от других, что-то сложное случается — его не прощают, его ненавидят. Человек, отличающийся от других, вызывает раздражение…» — сказала Волкова МК.ru.

Волну негатива, которая нахлынула на Чулпан Хаматову, Ольга Волкова объясняет тем, что она якобы выделяется из толпы.

Актриса считает свою бывшую невестку порядочным и добрым человеком и полагает, что нельзя однозначно расценивать ее отъезд. По ее словам, Чулпан Хаматова была «вынуждена» так поступить — улететь из родной страны.

В то же время Ольга Волкова убеждена, что в Латвии у нее все сложится хорошо, поскольку у артистки налажены обширные международные связи благодаря благотворительному фонду «Подари жизнь». Кроме того, она талантлива, поэтому может не только играть на сцене или в кино, но и преподавать.

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