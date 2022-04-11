«С пересадками»: на фоне слухов о получении иностранного гражданства Собчак улетела из России

Известие о том, что телеведущая Ксения Собчак получила гражданство Израиля, до сих пор обсуждается в Сети. Хоть блондинка и попыталась неубедительно опровергнуть эту новость, выйдя в эфир из Подмосковья, но многие видят в этом лукавство.

А накануне Собчак заметили в аэропорту Домодедово, где она проходила регистрацию на рейс в Тель-Авив, пишет сайт «Комсомольская правда». Это значит, что звезда вновь покинула Россию.

Сама бизнес-леди у себя в микроблоге поспешила оправдаться. Мол, по работе полетела на интервью.

«На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов. Сейчас лечу опять с пересадками. Рейсы есть только через Израиль и Стамбул», — написала звезда.

Но многие подписчики ей уже не верят – уж очень часто ее заявления опровергаются простыми фактами.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!