«Артист неумный»: режиссер Сарик Андреасян отреагировал на оскорбления Андрея Макаревича

Режиссер Сарик Андреасян отреагировал на оскорбление, которое бросил Андрей Макаревич, скрывающийся в Израиле. Музыкант прошелся по критикующим сбежавших звезд россиянам.

Оскорбление не понравилось режиссеру Сарику Андреасяну. Кинодеятель написал у себя в микроблоге, что не понимает певца.

«Что у этих людей в голове, если они такое пишут?! Я по-прежнему убежден — если артист неумный, ему ничего писать и говорить не надо, а если умный — тем более!», — высказался режиссер.

Ранее в адрес Макаревича уже высказались Курбан Омаров и Прохор Шаляпин. К слову, за пределы страны в феврале и марте скрылись Максим Галкин, Алла Пугачева, Иван Ургант, Ксения Собчак и многие другие артисты.

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