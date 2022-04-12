«Не хочется нам пачкать руки»: Лазарева заступилась за оскорбившего россиян Макаревича

Бывшая телеведущая Татьяна Лазарева очень жестко реагирует на мировые события и поддерживает артистов, которые негативно высказываются в адрес наших соотечественников.

Прокомментировала звезда и слова лидера «Машины времени» Андрея Макаревича. Напомним, певец оскорбил россиян, назвав их матерным словом. Ничего плохого Лазарева в его поступке не видит.

«Просто мы такие, не хочется нам пачкать руки, опускаться до этого всего. У нас есть возможность уехать — и мы уезжаем. Так проще. Но кому-то, я уверена, это будут те же самые Макаревич, Земфира, Чулпан и Алла с Максимом — придется все-таки с этим разбираться», — заявила она.

При этом Лазарева искренне не понимает – почему россияне пишут ей много хейта.

Сейчас Татьяна находится в Испании. Она сбежала из России одной из первых.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.