«Отовсюду поперли»: живущая в Испании Татьяна Лазарева призналась в страшном

Когда-то звезда была очень востребованной ведущей.

Несколько лет назад Татьяна Лазарева решилась на переезд в Испанию. Место жительства она сменила несмотря на большую загруженность на съемках.

Позже у многодетной матери диагностировали тяжелое неизлечимое заболевание – язвенный колит. Да и в личной жизни наступила черная полоса. Она развелась с Михаилом Шацем. Из-за всех этих событий 55-летная звезда подсела на антидепрессанты.

«Меня отовсюду поперли. Думаете, мои дети довольны, что перестали летать бизнес-классом и кидать деньги направо и налево?» — горюет Лазарева в YouTube-шоу «Продолжение следует».

Добавим, что младшая дочь Лазаревой Антонина учится в Англии, а бывший муж Михаил Шац живет и работает в Москве и Санкт-Петербурге. С ним же живет старшая дочь Соня.

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