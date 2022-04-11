«Со временем там поменялся формат»: Снаткина объяснила, почему Васильев ушел из Comedy Club

По словам актрисы, Виктор - очень тонкий человек.

Актриса Анна Снаткина объяснила, почему ее муж Виктор Васильев покинул в свое время популярное шоу Comedy Club. По ее словам, они разошлись с коллегами во взглядах на юмор.

«Наверное, со временем там поменялся формат, а Витя у меня очень тонкий человек. Он бы не хотел, чтобы его дочь смотрела неприличные шутки». Анна Снаткина

По словам Анны Снаткиной, ее муж без лишних драм расстался с коллегами. Он до сих пор поддерживает с ними общение. Сейчас в карьере Виктора Васильева есть много других интересных проектов. Причем они не связаны с юмором, заявила звезда в эфире «Вокруг ТВ».

Напомним, что у Анны Снаткиной и Виктора Васильева есть совместная дочь Вероника. Отец проводит с наследницей все свое свободное время.

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