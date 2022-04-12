«У государства есть обязательства»: адвокат оценил риски неполучения Пугачевой пенсии при проживании в Израиле

Адвокат Александр Архипов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, существуют ли риски неполучения пенсии певицей Аллой Пугачевой, которая уже месяц находится в Израиле.

«Я думаю, что никаких проблем не возникнет. Масса людей-пенсионеров в нашей стране живут за пределами Российской Федерации и получают причитающуюся им пенсию, на которую существуют в зависимости от ее размера. Пенсия начисляется вне местонахождения человека. Будь это Израиль, Америка, или любая другая страна. Государство имеет свои обязательства перед пенсионерами. Я не вижу никаких проблем». Александр Архипов

Как отметил Архипов, Россию отрезали частично от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей – SWIFT, но часть банков еще работают.

«Это финансовый вопрос. Возможно, при таких раскладах перечисление в рублях, а в последующем конвертация по курсу ЦБ, либо по курсу банка, в стране которой находится пенсионер. Если банк не под санкциями, то проблем не возникнет. А в отношении физических лиц данные санкции вообще не действуют», — заметил Александр Архипов.

Напомним, что пенсия Аллы Пугачевой составляет примерно 55 тысяч рублей. Примадонна отечественной эстрады получает хорошую добавку за звание народной артистки.

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