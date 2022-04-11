Глазами мужа: Алла Пугачева предстала в топе с глубоким декольте на памятном видео

Любимая миллионами поклонников певица Алла Пугачева в последнее время отказалась выходить с ними на связь.

С момента своего отъезда вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой в Израиль Алла Пугачева появлялась в соцсетях всего однажды.

Так что преданным фанатам Примадонны приходится довольствоваться теперь архивными фото и видео с участием певицы.

Одно из таких появилось в фанатском паблике Аллы Пугачевой. Видео было сделано во дворе замка деревни Грязь. Алла Пугачева с роскошной гривой волос и в топе с глубоким вырезом восседает на кресле, камеру на нее наставил Максим Галкин.

«Ты меня снимаешь? Тогда я скажу, что это я — самая красивая картина», — кокетливо заявила Алла Пугачева. «Согласен», — бодро ответил Максим Галкин.

Мнения пользователей соцсети по поводу этих кадров разделились. Одни делают Алле Пугачевой комплименты, другие клянут за ее бегство из России.

«Цитаты Аллы на века», «Алла Борисовна! Вы лучшая», «Да, успокойся ты уже, оставь в покое нас, смешите публику в Израиле, у нас здесь есть настоящие таланты», «Молодец, восхищаюсь всегда! И такое душевное тепло к вам, Аллочка. Если бы могла, обняла бы так тепло, тепло», — высказались в Сети.

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