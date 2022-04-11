Литвинова отметилась в Париже с сумочкой Balenciaga за 250 тысяч рублей и ботиночках «а-ля старуха Шапокляк»

Рената Литвинова появилась на улицах Парижа во всем черном, и только серьги с крупными бирюзовыми камнями говорили о том, что актриса не в трауре.

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Звезда примерила жакет и юбку плиссе, завершив образ стильными аксессуарами. Литвинова выбрала сумочку Balenciaga Hourglass за 250 тысяч и стильные ботиночки на шнуровке с каблучком.

Стилист Александр Рогов не раз рекомендовал на YouTube-шоу Rogov live их истинным модницам, замечая, что именно такие носила героиня известной сказки — старуха Шапокляк.

Рената Литвинова рассказала поклонникам, что не может найти себе за рубежом покоя. Постоянно звонит своей родне и на Украину, и в Россию.

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