Нателла Крапивина сделала заявление по поводу переезда Светланы Лободы на Мальту

Продюсер заявила, что певица там ни разу не была.

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина прокомментировала новость о том, что ее бывшая подопечная получила гражданство Мальты и переехала туда жить.

«Откуда вообще взялась эта Мальта?! Света там вообще по-моему ни разу не была, за последние лет 12 так точно», — написала Крапивина в своем блоге.

На этой неделе появилась новость о том, что Светлана Лобода отказалась от украинского паспорта и стала гражданкой Мальты. Однако певица опровергла слухи. В качестве доказательств, артистка показала наличие украинского паспорта.

Однако факт покупки виллы на Мальте Лобода отрицать не стала.

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