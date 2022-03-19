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Нателла Крапивина сделала заявление по поводу переезда Светланы Лободы на Мальту

Продюсер заявила, что певица там ни разу не была.

Нателла Крапивина сделала заявление по поводу переезда Светланы Лободы на Мальту
Певица Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина прокомментировала новость о том, что ее бывшая подопечная получила гражданство Мальты и переехала туда жить.

«Откуда вообще взялась эта Мальта?! Света там вообще по-моему ни разу не была, за последние лет 12 так точно», — написала Крапивина в своем блоге.

На этой неделе появилась новость о том, что Светлана Лобода отказалась от украинского паспорта и стала гражданкой Мальты. Однако певица опровергла слухи. В качестве доказательств, артистка показала наличие украинского паспорта.

Однако факт покупки виллы на Мальте Лобода отрицать не стала.

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