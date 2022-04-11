Шахназаров резко высказался о Собчак: «Лучшую характеристику ей дал Жириновский – отвратительная баба»

Так называемая журналистка Ксения Собчак почти во всех своих интервью говорила, что старается вывести человека на чистую воду любыми способами. Даже самыми неэтичными. По ее словам, самое ужасное, когда человек врет и лицемерит.

Однако сама она не следует своим же вроде как заявленным принципам. На фоне мировых событий светская львица одна из первых уехала из России, а однозначно прокомментировать вопрос о своих планах на будущее не хочет.

Журналист и блогер Михаил Шахназаров вспомнил в соцсетях, как скончавшийся от коронавируса Владимир Жириновский не жаловал Собчак. Он считал эту женщину недалекой.

«Вы безграмотны до безобразия! Черная грязь, отвратительная баба, последняя… Кто ей дал право плескать водой? — выкрикивал ругательства лидер ЛДПР.

При этом Шахназаров подчеркнул, что Владимир Вольфович во многом был прав и видел людей насквозь.

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