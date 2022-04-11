«Сильно лукавила»: Курбан Омаров объяснил, как и когда Ксения Собчак получила израильское гражданство

На днях в Сети появились слухи, что телеведущая и блогер Ксения Собчак оформила второе гражданство. Она получила израильский паспорт и теперь имеет две Родины.

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Сама теледива опровергла слухи, заявив, что находится в Москве. Но экс-муж Ксении Бородиной, блогер Курбан Омаров вывел «блондинку в шоколаде» на чистую воду. Он объяснил, как и когда Собчак обзавелась документами и второй Родиной.

«Ксения Собчак сильно лукавила, уверяя, что ездила в марте в Израиль просто отдохнуть. Именно тогда она и обзавелась паспортом этого государства. Сделала она это в Тель-Авиве вместе с ее матерью и по совместительству действующим сенатором, Людмилой Нарусовой. Собственно родственники дедушки Ксении Анатольевны по материнской линии (Борис Моисеевич Нарусов) и стали основанием для получения гражданства. Семья колебалась между скорым отъездом из России или длительным переводом своих российских активов в кэш. Выбрали второе, чем сейчас и занимаются. Нервничают и злятся, когда заходит тема об израильском гражданстве», — отрезал Омаров.

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