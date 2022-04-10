Шесть квартир в Москве, особняк в Подмосковье: какую недвижимость поделили в суде Степаненко и Петросян напополам

Брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко не спасли ни 33 вместе прожитых года, ни нажитые за это время богатства. Раздел имущества экс-супруги затеяли в 2018-м, а завершили буквально на днях. Известно, что всю недвижимость поделили пополам. А это целый перечень квадратных метров в Москве и Подмосковье.

Итак, в браке Петросян и Степаненко нажили:

три квартиры в Сеченовском переулке. Метраж – 32, 92 и 138 кв. м (около 100 млн. руб.)

квартира в Зачатьевском переулке. Метраж – 516 кв. м (около 150 млн. руб.)

однокомнатная квартира в центре, в знаменитом Доме архитектора (около 10 млн. руб.)

однокомнатная квартира в Большом Кондратьевском переулке (около 10 млн. руб.)

загородный дом в Одинцовском районе площадью 380 кв. м, участок 30 соток (около 150 млн. руб.)

пять машиномест. (около 15 млн. руб.).

больше по теме Теперь финал: как новый суд поделил имущество Петросяна и Степаненко Тяжбы продолжались почти 4 года.

Кроме того, ранее стало известно, что главные споры были вокруг коллекции – ее оценивали в 1 млрд. руб. Ее собрал Евгений Петросян преимущественно за годы брака: коллекция живописи 19 века, скульптуры, фарфора, редких книг. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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