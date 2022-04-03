Теперь носят такие: Брухунова вышла в свет в сапогах-каре, которые советовала Хромченко

«Кирпичеобразные» мысы отошли в прошлое, но деликатные квадратные носы на обуви приветствуются.

Татьяна Брухунова предстала в Театре Пушкина на спектакле «Слуга двух господ. Russian edition» в юбке с фантазийным принтом и жакете свободного кроя с ремнем.

Отдельного внимания заслуживали сапоги-каре жены Евгения Петросяна со швом спереди. К таким советовала присмотреться ранее Эвелина Хромченко.

На шоу Первого канала «Модный приговор» ведущая говорила, что такие сглаженные квадратные мысы на обуви теперь в тренде. А вот сапоги и ботинки с «кирпичеподобным» носком уже не актуальны, поскольку мода на 90-е отходит на второй план.

Также пользуется популярностью в сезоне обувь с узким мысом и светлых тонов.

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