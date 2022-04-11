Семейное гнездышко: как выглядит роскошная вилла Пугачевой и Галкина в Израиле

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин со своими двойняшками спешно покинули Россию. Семья перебралась в Израиль, правда, Примадонна ранее обратилась к фанатам, рассказала, что решила поправить здоровье и обещала вернуться. В Кесарии звездная чета остановилась в роскошной вилле с бассейном. Видео нового семейного гнездышка опубликовал телеграм-канал «Йобаджур». Особняк расположен за высоким забором и […]

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин со своими двойняшками спешно покинули Россию. Семья перебралась в Израиль, правда, Примадонна ранее обратилась к фанатам, рассказала, что решила поправить здоровье и обещала вернуться.

В Кесарии звездная чета остановилась в роскошной вилле с бассейном. Видео нового семейного гнездышка опубликовал телеграм-канал «Йобаджур». Особняк расположен за высоким забором и буквально утопает в зелени.

Напомним, в Израиле Максим Галкин решил не сидеть сложа руки. Он запланировал ряд концертов на начало лета, правда, билеты даже не смотр на свою дешевизну, продаются очень плохо.

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