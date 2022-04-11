«Трусы под мои глаза»: Лариса Гузеева «примерила» белье на шоу «Давай поженимся!»

Актриса и ее коллеги получили неожиданные подарки на проекте.

Шоу «Давай поженимся!» на Первом канале является одним из любимых у телезрителей. На нем Лариса Гузеева и Роза Сябитова помогают обрести любовь простым людям и звездным участникам.

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Телесваха Роза Сябитова в своем Telegram поностальгировала о работе. Сейчас эфиры «Давай поженимся!» приостановили на канале, поскольку в связи с событиями на Украине объемы развлекательного контента сведены к минимуму. Но ведущая скучает о работе и хочет поскорее вернуться. Она предложила вспомнить, как однажды ей и ее соведущим преподнесли в подарок нижнее белье.

«Трусы к глазам, то есть под мои глаза», — развернула сюрприз Гузеева и «примерила» его к своему лицу.

Гузеева и тогдашняя ее коллега Василиса Володина и впрямь получили белье по своему цветотипу. Астрологу достались розовые трусы.

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