Киноакадемия запретила Уиллу Смиту участие в своих мероприятиях в течение десяти лет

Инцидент с Крисом Роком на церемонии отразился на карьере голливудского артиста.

Стало известно, что Киноакадемия США на десять лет запретила исполнителю главной роли в фильме «Король Ричард» Уиллу Смиту участие в своих мероприятиях. Запрет распространяется и на церемонии премии «Оскар».

Отметим, что такое решение было принято в ответ на инцидент с Крисом Роком. Уилл Смит не сдержался после неудачной штуки ведущего «Оскара-2022». Крис Рок, как посчитал Уилл Смит, оскорбил его жену Джаду Пинкетт-Смит. Поэтому Уилл дал пощечину ведущему.

Такой поступок стал причиной критики Уилла Смита.

«94-я церемония вручения премии «Оскар» должна была стать чествованием многих людей в нашем сообществе, которые проделали невероятную работу в прошлом году. <…> Однако эти моменты были омрачены неприемлемым и вредным поведением, которое мы видели, как г-н Смит продемонстрировал на сцене», — передали Reuters слова президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвида Рубина и Дона Хадсона.

Напомним, ранее популярность актера Уилла Смита в США после роковой пощечины упала на 30%. Многие сограждане знаменитости не одобрили его поступок на «Оскаре» в отношении ведущего Криса Рока.

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