«Отслужит в армии, вырастет обычным парнем»: какое будущее ждет сына Собчак в Израиле

Лена Миро полагает, что для детей звезд эмиграция может стать благом.

Сейчас много говорится об эмиграции российских звезд и их затянувшемся «отдыхе» где-нибудь в Израиле или Эмиратах.

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Блогер Лена Миро рассказала, что ее часто спрашивают читатели про детей знаменитостей. Людей интересует, какая участь может постигнуть отпрысков, если их родители уедут из страны.

Акула пера полагает, что все с наследниками будет хорошо. Возможно, этот отъезд станет даже в какой-то степени полезным для них. «Не пропадут, не переживайте. Тут бы, конечно, была другая история, с другим уровнем доходов, но и там как-то живут», — прокомментировала Миро.

«Тот же Платон (сын Ксении Собчак и Максима Виторгана, прим. автора) не станет средним артистом, как папа и дедушка. И тамадой, как мама, не будет. Отслужит в армии (там не откосишь), поработает на земле в кибуце и вырастет обычным, но хорошим парнем», — написала в своем «ЖЖ» Лена Миро.

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