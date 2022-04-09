«Нагнетают»: Анастасия Решетова из Лондона рассказала про отношение к русским

Модель не первый раз прилетела в европейскую столицу после февральских событий.

Многие звезды рассказывают, что их знакомые и друзья, проживающие за границей, стали чувствовать притеснения со стороны европейцев. Кто-то столкнулся с откровенной русофобией, кому-то отказали в обслуживании. Нередко на магазинах встречаются наклейки, мол, русским вход воспрещен.

Модель Анастасия Решетова сейчас проживает в Дубае, но регулярно летает в Лондон. И рассказала в свой очередной прилет, как там обстановка.

«Ничего неприятного по отношению к русским я в Лондоне не чувствую. Уже не первый раз здесь после случившегося. Все спокойно. Нагнетают», — уверена бывшая пассия Тимати.

Ранее Виктория Боня в Монако устроила публичную «казнь» сумочке Chanel в знак протеста против русофобии. Вслед за ней избавиться от оскандалившегося люкса захотела Ольга Бузова.

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