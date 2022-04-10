«Напряженные отношения были»: Валя Карнавал призналась, кого невзлюбила на шоу «Звезды в Африке»

Блогер Валя Карнавал призналась, с кем из участников «Звезд в Африке» она не поладила.

Поклонники исполнительницы могли подумать, что своенравные Алена Водонаева или Наталья Рудова не сошлись характерами с Валей Карнавал. Оказалось, нет. Олег Верещагин оставил негативные воспоминания у бывшей возлюбленной Егора Крида.

«Напряженные отношения были с Олегом Верещагиным, это человек, в котором две личности. Я очень не люблю хитрых «продуманов». Я не такой человек, не могу думать о хитрости, за меня всегда говорит сердце, из-за этого мне часто прилетает, но я таких людей как Олег не люблю. Он был веселый до поры до времени, а дальше стало все очень сложно, грустно и горько», – заявила Валя в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

«Я ничего не брала, кроме уходовых средств для лица, чтобы не обсыпало прыщами. Еще средства личной гигиены, а из одежды ничего не брала, ходила в том, что нам дали. Взяла лишь кепку, шорты и пижаму. Мне ничего больше было не нужно, я ехала туда не на показ мод, а показывать себя, что я умею выживать в таких условиях», – добавила Карнавал.

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